Директору спортшколы Таганрога Ольге Тищенко продлили домашний арест

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В Ростовской области суд продлил меру пресечения директору спортивной школы №3 Ольге Тищенко. Она продолжит находиться под домашним арестом до 14 января.Ольге Тищенко вменяют мошенничество, совершенное в крупном размере. Подробности уголовного дела пока не разглашаются.Ольга Тищенко родилась и выросла в Таганроге. Она является заслуженным мастером спорта России по гребле на байдарках. В 2017 году была избрана депутатом городской думы VI созыва.