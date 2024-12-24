Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Директору спортшколы Таганрога Ольге Тищенко продлили домашний арест

Директору спортшколы Таганрога Ольге Тищенко продлили домашний арест
В Ростовской области суд продлил меру пресечения директору спортивной школы №3 Ольге Тищенко. Она продолжит находиться под домашним арестом до 14 января.

Ольге Тищенко вменяют мошенничество, совершенное в крупном размере. Подробности уголовного дела пока не разглашаются.

Ольга Тищенко родилась и выросла в Таганроге. Она является заслуженным мастером спорта России по гребле на байдарках. В 2017 году была избрана депутатом городской думы VI созыва.
Фото: социальные сети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.