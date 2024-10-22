Арестована директор спортшколы №3 в Таганроге Ольга Тищенко

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В городе Таганроге Ростовской области арестовали директора спортшколы №3 Ольгу Тищенко. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество совершенном группой лиц в особо крупном размере».- Таганрогский городской суд вынес постановление об избрании Тищенко меры пресечения в виде домашнего ареста до 14 декабря 2024 года,- сообщили в объединенной пресс-службе судов.Ольга Тищенко – родилась и выросла в городе Таганроге. Она имеет звание мастера спорта России. В 1992 году Тищенко стала финалисткой Олимпийских игр в городе Барселона (Испания), в 1996 году в Атланте (США), городе Сидней (Австралия) 2000г.Несколько лет она работала депутатом в местной Думе. Последние несколько лет она возглавляет СДЮСШОР № 3 в Таганроге.