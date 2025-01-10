Суд оставил под стражей двух высокопоставленных правоохранителей из Таганрога
Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения двум высокопоставленным правоохранителям из Ростовской области. В СИЗО до 24 февраля будут находиться бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Таганрога Виталий Шмыков и экс-следователь ОВД следственного отдела по Таганрогу регионального СУ СКР Антон Васильченко. Об этом пишет издание DonDay.
Шмыкова и Васильченко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются. Не исключено, что оно может быть связано с арестом бывшего начальника следственного отдела СК Таганрога Руслана Багмута. Ему вменяют мошенничество и посредничество во взяточничестве.
Максимальное наказание, которое может грозить Виталию Шмыкову и Антону Васильченко, — до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом в несколько миллионов рублей.