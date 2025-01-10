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Суд оставил под стражей двух высокопоставленных правоохранителей из Таганрога

Суд оставил под стражей двух высокопоставленных правоохранителей из Таганрога
Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения двум высокопоставленным правоохранителям из Ростовской области. В СИЗО до 24 февраля будут находиться бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Таганрога Виталий Шмыков и экс-следователь ОВД следственного отдела по Таганрогу регионального СУ СКР Антон Васильченко. Об этом пишет издание DonDay.

Шмыкова и Васильченко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются. Не исключено, что оно может быть связано с арестом бывшего начальника следственного отдела СК Таганрога Руслана Багмута. Ему вменяют мошенничество и посредничество во взяточничестве.

Максимальное наказание, которое может грозить Виталию Шмыкову и Антону Васильченко, — до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом в несколько миллионов рублей.
На фото: Виталий Шмыков (слева) и Антон Васильченко (справа) (предоставлено пресс-службой судов общей юрисдикции Москвы).
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