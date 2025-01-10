Суд оставил под стражей двух высокопоставленных правоохранителей из Таганрога

На фото: Виталий Шмыков (слева) и Антон Васильченко (справа) (предоставлено пресс-службой судов общей юрисдикции Москвы).

Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения двум высокопоставленным правоохранителям из Ростовской области. В СИЗО до 24 февраля будут находиться бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Таганрога Виталий Шмыков и экс-следователь ОВД следственного отдела по Таганрогу регионального СУ СКР Антон Васильченко. Об этом пишет издание DonDay.Шмыкова и Васильченко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются. Не исключено, что оно может быть связано с арестом бывшего начальника следственного отдела СК Таганрога Руслана Багмута. Ему вменяют мошенничество и посредничество во взяточничестве.Максимальное наказание, которое может грозить Виталию Шмыкову и Антону Васильченко, — до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом в несколько миллионов рублей.