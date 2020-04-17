Изменилось время отправления вывозного самолёта из Бангкока в Ростов-на-Дону

Вывозной рейс для граждан России из Таиланда перенесли. Об этом 20 апреля сообщили в посольстве РФ в Таиланде.Самолёт проследует из Бангкока через Сочи в Ростов-на-Дону. Он должен был вылететь в 17 часов 21 апреля, однако теперь время перенесли на 9 часов. В сообщении говорится, что пассажирам необходимо прибыть в аэропорт в 6:00.Напомним, что за рубежом остаются много граждан России, которые не смогли покинуть страны из-за закрытия границ. Многие государства прекратили международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Между странами курсируют только вывозные рейсы.