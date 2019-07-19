В Платове задержали рейс из Ростова до Москвы из-за неисправности самолета



В Платове задержали рейс «Ростов-на-Дону – Москва» из-за неисправности самолета. Об этом рассказали пассажиры воздушного судна.



Согласно данным электронного табло Платова, самолет компании «S7 Airlines».должен был вылететь в 21:30 и прилететь в Домодедово в 23:30. Однако в настоящее время рейс задерживается.



По словам родственника одной из пассажирок Александра, вылет перенесли на 4 часа. До этого времени люди будут находиться в гостинице в Новочеркасске. Мужчина говорит, что пассажирам объяснили задержку рейса неисправностью авиалайнера.



– Им сказали, что у самолета повреждено колесо. Теперь они собираются заменить его на новое. То есть люди отправятся на том же самолете, – прокомментировал Александр.



В авиакомпании подтвердили время рейса. Однако причину задержки полета пока не сообщают.