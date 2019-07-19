Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Платове задержали рейс из Ростова до Москвы из-за неисправности самолета

В Платове задержали рейс из Ростова до Москвы из-за неисправности самолета
В Платове задержали рейс «Ростов-на-Дону – Москва» из-за неисправности самолета. Об этом рассказали пассажиры воздушного судна.

Согласно данным электронного табло Платова, самолет компании «S7 Airlines».должен был вылететь в 21:30 и прилететь в Домодедово в 23:30. Однако в настоящее время рейс задерживается.

По словам родственника одной из пассажирок Александра, вылет перенесли на 4 часа. До этого времени люди будут находиться в гостинице в Новочеркасске. Мужчина говорит, что пассажирам объяснили задержку рейса неисправностью авиалайнера.

– Им сказали, что у самолета повреждено колесо. Теперь они собираются заменить его на новое. То есть люди отправятся на том же самолете, – прокомментировал Александр.

В авиакомпании подтвердили время рейса. Однако причину задержки полета пока не сообщают.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.