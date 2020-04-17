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Появилось расписание вывозного рейса из Бангкока в Ростов

Появилось расписание вывозного рейса из Бангкока в Ростов
Появилось расписание вывозного рейса из Бангкока в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в Минкомсвязи.

Вылет авиалайнера с маршрутом Бангкок – Сочи – Ростов назначен на 17 часов 21 апреля.

– Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Краснодарском крае и Ростовской области, – рассказали в министерстве.

Напомним, Россия начала вывозить своих граждан 6 апреля. Туристы остались в других странах из-за закрытия границ в период пандемии.

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