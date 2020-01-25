Рейс Пермь — Ростов-на-Дону задерживается на 13 часов



Из Перми уже много часов не может вылететь самолёт в Ростов-на-Дону. Согласно расписанию он должен был покинуть аэропорт в 5 часов 28 января, однако пассажиры уже почти 11 часов находятся в зале ожидания. Расчётное время вылета — 18:00.



В пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино рассказали, что им поступила информации о технической неисправности самолёта. Сейчас специалисты устраняют поломку. Рейс обслуживает авиакомпания «Азимут».



Из Перми до Ростова-на-Дону можно добраться только с пересадкой в Нижнем Новгороде. Общее время в пути составляет примерно 5 часов 30 минут.