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Рейс Пермь — Ростов-на-Дону задерживается на 13 часов

Рейс Пермь — Ростов-на-Дону задерживается на 13 часов
Из Перми уже много часов не может вылететь самолёт в Ростов-на-Дону. Согласно расписанию он должен был покинуть аэропорт в 5 часов 28 января, однако пассажиры уже почти 11 часов находятся в зале ожидания. Расчётное время вылета — 18:00.

В пресс-службе пермского аэропорта Большое Савино рассказали, что им поступила информации о технической неисправности самолёта. Сейчас специалисты устраняют поломку. Рейс обслуживает авиакомпания «Азимут».

Из Перми до Ростова-на-Дону можно добраться только с пересадкой в Нижнем Новгороде. Общее время в пути составляет примерно 5 часов 30 минут.

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