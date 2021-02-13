Из-за снегопада в Краснодаре не могут вылететь самолеты из Ростова

Из-за непогоды в Краснодаре в ростовском аэропорту Платов задержаны несколько авиарейсов. Изменения в расписании вылетов фиксируются на онлайн-табло воздушной гавани.Пассажиры самолёта авиакомпании S7 сообщением Новосибирск - Краснодар со вчерашнего дня находятся в Платове. Судно приземлилось в ростовском аэропорту в 23.30 и должно было прилететь в краснодарский Пашковский 16 февраля в 00:30. Однако из-за сильного снегопада в столице Кубани рейс отложили до 12.30.Отметим, в Краснодаре уже вторые сутки без перерыва идёт снег. Из-за этого пилоты не могут гарантировать безопасную посадку и взлёт самолётов.Кроме того, в Платове задерживают рейс авиакомпании «Азимут» из Ростова-на-Дону в Самару. Согласно расписанию боинг должен был вылететь в девять часов утра. Но отправку перенесли на 11:50.