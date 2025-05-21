В Ростове сообщают о дефиците датчиков беспрерывного мониторинга глюкозы
В Ростове-на-Дону диабетики заявили о дефиците датчиков беспрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на ростовчанку Дарья (имя изменено), ребенок которой болеет сахарным диабетом 1-го типа около года.
Для людей с диабетом 1 типа, особенно для маленьких пациентов, приборы непрерывного контроля уровня глюкозы – необходимость. Однако в аптечных пунктах Ростова-на-Дону возникла проблема с их доступностью, несмотря на то, что эти устройства должны предоставляться бесплатно.
Мать пятилетнего ребенка, Дарья, рассказывает, что рецепты на льготные препараты оформляются раз в три месяца.
- В последнее время это уже повторилось, – говорит она, – уже почти четыре месяца мы не можем получить "Либру" по рецепту.
"Либра" – это устройство, которое крепится к плечу и передает данные об уровне глюкозы в специальное приложение на смартфоне. Этот датчик значительно облегчает контроль за уровнем сахара в крови у ребенка, хотя и не является абсолютно необходимым. Благодаря непрерывному мониторингу можно оперативно реагировать на скачки сахара и предотвращать опасные гипогликемии.
- Конечно, ребенок не умрет без него. Мы продолжим использовать глюкометр, – говорит мать. – Но с "Либрой" гораздо проще и не нужно постоянно делать проколы пальцев, что особенно важно для детей. Отсутствие нескольких проколов в день – это более гигиенично, комфортно и безболезненно.
Каждый датчик рассчитан на две недели использования, после чего его нужно менять. Ранее, по словам Дарьи, аптека предоставляла шесть датчиков на три месяца. Теперь, когда датчики исчезли из аптек, жители Ростова вынуждены искать их в онлайн-магазинах.
- Покупка возможна, но это очень дорого, – говорит Дарья. – Один датчик стоит от пяти до семи тысяч рублей. В месяц нужно как минимум два, то есть около 12 тысяч рублей.
Часто попадаются некачественные или просроченные датчики, которые постоянно выдают некорректные показания. И нет гарантии, что двух датчиков хватит на месяц. - На прошлой неделе ребенок случайно сорвал датчик, и пришлось устанавливать новый, хотя тот мог бы прослужить еще 10 дней. К сожалению, повторное использование такого датчика невозможно, - рассказывает Дарья.
В аптеках корреспонденту DonDay сообщили об отсутствии льготных систем мониторинга глюкозы, объяснив это тем, что аптеки не могут их закупить уже продолжительное время. Фармацевты пообещали уведомить о поступлении датчиков.