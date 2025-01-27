На протяжении полугода женщина не может получить льготные лекарства в Ростовской области
В станице Егорлыкской Ростовской области местная жительница не может получить льготные лекарства. Об этом Наталья Х. сообщила корреспонденту Donday.
По словам женщины, она стоит на учете у эндокринолога с 2016 года. Ей поставили диагноз «диабет второго типа». При этом заболевании пациенту ежедневно нужно пить таблетки, которые поддерживают уровень глюкозы в крови. Все восемь лет Наталья получала препараты легко. А вот в августе 2024 года начались первые проблемы.
Сначала в аптеке перестали выдавать полоски для измерения сахара в крови, а потом и сами лекарства. По словам Натальи, она получала таблетки за последние полгода всего несколько раз, а с декабря 2024 года вообще ни разу.
Проблемы с льготными лекарствами случились в аптеке на улице Ворошилова. Перед публикацией статьи корреспондент позвонил и пообщался с фармацевтом. Ему сообщили, что лекарства для диабетиков будут не раньше февраля.