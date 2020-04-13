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Горбольницу № 20 Ростова отведут под госпиталь для больных коронавирусом

Горбольницу № 20 Ростова отведут под госпиталь для больных коронавирусом
В Ростове откроют второй инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Под эти цели отведут Городскую больницу № 20.
В медучреждении развернут порядка 300 коек для пациентов с диагнозом COVID-19. Кислородом будут обеспечены 153 койки, из них аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) оборудуют 105.

В ближайшее время пациентов, проходящих лечение в Горбольнице № 20, перераспределят по другим профильным медучреждениям донской столицы.

Добавим, что в настоящее время больных с коронавирусом принимает Городская больница № 1 им. Семашко. Сейчас там на лечении находятся 26 пациентов с диагнозом COVID-19. Среди них не только ростовчане, но и жители области. На базе 1-й больницы оборудовано 292 койки, из них 21 реанимационная.

До 1 мая планируется завершить строительные работы в неврологическом корпусе с дополнительным 131 койко-местом.

Напомним, 14 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила, что на данный момент к приёму больных с вирусом готова 1071 койка. В наличии у этих коек имеется 221 аппарат ИВЛ. Ещё 162 аппарата донской регион должен получить от Минпромторга РФ. Однако пока оборудование в область не поступило.

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