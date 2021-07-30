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В Ростовской области ограничат посещение заведений общепита

В Ростовской области ограничат посещение заведений общепита

В Ростовской области ограничат посещение кафе, ресторанов и прочих заведений общественного питания. Более того, ограничения распространяются и на летние веранды. О новых противокоронавирусных мерах сообщили в правительстве донского региона 3 августа.

Теперь, чтобы попасть в кафе или ресторан, при себе надо иметь или справку о вакцинации, или свежий отрицательный ПЦР-тест, или справку о недавно перенесенной болезни. Более того, все места общественного питания теперь могут заполняться только на 30% от общего числа мест. На одного посетителя должно быть не меньше 10 квадратных метров.

В ТЦ и ТРЦ фудкорты снова закроют. Еду можно будет получить только на вынос.

Новые ограничения вступят в силу 4 августа. Кроме корректировки работы общепита, в силу вступят новые ограничения для фитнес-залов, ТРЦ, театров, клубов, концертных залов и прочих мест массового скопления людей.

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