В Ростовской области ограничат посещение заведений общепита

В Ростовской области ограничат посещение кафе, ресторанов и прочих заведений общественного питания. Более того, ограничения распространяются и на летние веранды. О новых противокоронавирусных мерах сообщили в правительстве донского региона 3 августа.Теперь, чтобы попасть в кафе или ресторан, при себе надо иметь или справку о вакцинации, или свежий отрицательный ПЦР-тест, или справку о недавно перенесенной болезни. Более того, все места общественного питания теперь могут заполняться только на 30% от общего числа мест. На одного посетителя должно быть не меньше 10 квадратных метров.В ТЦ и ТРЦ фудкорты снова закроют. Еду можно будет получить только на вынос.Новые ограничения вступят в силу 4 августа. Кроме корректировки работы общепита, в силу вступят новые ограничения для фитнес-залов, ТРЦ, театров, клубов, концертных залов и прочих мест массового скопления людей.