В Ростовской области с сентября сократится количество рейсов «Валдая»

Фото: правительство Ростовской области.

С 1 сентября на Дону количество рейсов «Валдая» сократится вдвое, сообщает пресс-служба судоходно-пассажирской компании «Дон». Рейсы сокращают из-за перехода на осеннее расписание.С первого сентября только два катера будут выпущены на маршрут Ростов – Азов. В 09:50 и 15:00 они будут отходить от причала № 18 в Ростове, а в Азове – от причала № 14 – в 11:50 и 16:05.Курсирование «Валдаев» по маршруту Ростов – ст. Багаевская – Семикаракорск продолжится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Из Ростова в Багаевскую отход будет в 10:50 и 14:50, а в Семикаракорске – в 13:25.Отметим, что в Ростове запланирована постройка четырех новых причалов для швартовки судов типа «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Сумма закупки – 160 миллионов рублей. Новые причалы будут установлены в городе Семикаракорске и в станицах Старочеркасской, Пухляковской и Романовской.