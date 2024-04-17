Фото: Правительство Ростовской области

Рейсы «Валдая» из Ростова в Азов отменили до конца апреля. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве.Суда «Валдай» не выходили на воду 15 и 16 апреля из-за неблагоприятных погодных условий. А с 17 апреля рейсы и вовсе отменены. В правительстве сообщили, что суда выведены из эксплуатации для проведения технического регламента. Регулярные перевозки возобновят 27 апреля.Напомним, суда «Валдай» курсируют между Ростовом и Азовом с 1 апреля. По маршруту предусмотрено три ежедневных рейса. Из Азова в Ростов судно отправляется в 7:30 и в 15:00, в обратном направлении отходит в 10:00. Пассажиры проводят в пути час, стоимость поездки в одну сторону составляет 250 рублей.