Из-за новых ограничений в Ростовской области 30% сотрудников отправят на удалёнку
В Ростовской области треть сотрудников должна будет уйти на «удалёнку». О постановлении с новыми коронавирусными ограничениями сообщили в правительстве области 10 июля.
Власти обязуют все предприятия Дона перевести на удалёнку более 30% сотрудников. Также в обязательно порядке дома будут работать люди старше 65 лет. Постановление вступит в силу 12 июля. Будет ли сохранена заработная плата с новым форматом работы, неизвестно.
Напомним, в Ростовской области уже несколько дней необычайно высокий коэффициент распространения COVID-19. При таких показателях Роспотребнадзор рекомендует вводить дополнительные меры по сдерживанию инфекции. Например, не так давно власти говорили, что в кафе и рестораны больше не будут пускать жителей Дона без справки о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного теста на ковид.