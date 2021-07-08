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Из-за новых ограничений в Ростовской области 30% сотрудников отправят на удалёнку

Из-за новых ограничений в Ростовской области 30% сотрудников отправят на удалёнку

В Ростовской области треть сотрудников должна будет уйти на «удалёнку». О постановлении с новыми коронавирусными ограничениями сообщили в правительстве области 10 июля.

Власти обязуют все предприятия Дона перевести на удалёнку более 30% сотрудников. Также в обязательно порядке дома будут работать люди старше 65 лет. Постановление вступит в силу 12 июля. Будет ли сохранена заработная плата с новым форматом работы, неизвестно.

Напомним, в Ростовской области уже несколько дней необычайно высокий коэффициент распространения COVID-19. При таких показателях Роспотребнадзор рекомендует вводить дополнительные меры по сдерживанию инфекции. Например, не так давно власти говорили, что в кафе и рестораны больше не будут пускать жителей Дона без справки о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного теста на ковид.

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