В Ростовской области вернули жесткие ограничения по коронавирусу

В Ростовской области вернули жёсткие ограничения по коронавирусу. Соответствующие поправки внесены в постановление № 272 губернатором РО.Новые противовирусные меры вступят в силу 12 июля в связи с ухудшающейся коронавирусной ситуацией. Массовые мероприятия культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах запрещены. Театральные и музыкальные представления разрешены, однако заполняемость залов не должна превышать 50%. То же самое касается и кинозалов.Также будет закрыт вход для зрителей на спортивные мероприятия, исключение составит «Ростов Арена». Там зрители разрешены, если занято не больше половины мест.Развлекательные зоны в ТЦ закроют, кроме кинотеатров, аквапарков и бассейнов. В последних владельцы должны будут рассчитывать примерное пространство на одного человека. Например, в бассейне, как и в фитнес-клубах, на человека должно приходиться не меньше 10 квадратных метров, в аквапарке - не меньше пяти.Политические мероприятия разрешены. Однако количество участников не должно превышать 100 человек.Кроме того, затронули и тему дистанционной работы. Власти рекомендуют перевести на удалёнку пенсионеров. Более того, как заявили в правительстве, в офисе должно находиться не больше 70% работников. Треть из них должна работать из дома.