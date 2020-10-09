Работающих ростовчан старше 65 лет снова отправили на «удаленку»
Власти Ростова объявили о введении ограничительных мер. Документ о дополнительных мерах по предотвращению распространения COVID-19 вступает в силу 14 октября.
Одним из пунктов стало возвращение людей старше 65 лет на дистанционную работу, так как дончане этого возраста входят в зону риска.
Ранее жители Ростова старше 65 лет уже работали на «удаленке». Подобные меры связаны с тем, что эта возрастная категория больше всех остальных имеет хронические заболевания, осложняющие протекание коронавируса.
Кроме того, в донской столице приостановят работу ночных клубов, дискотек и общепитов, в которых нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Там, где возможность соблюдать ее есть, закроют только танцевальные площадки. Городские и районные спортивные мероприятия запретят полностью, как и курение кальянов во всех общественных местах.
Также на маршруты будет отправлено больше общественного транспорта, чтобы обеспечить наименьшее скопление людей в салонах автобусов.