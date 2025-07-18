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Под Ростовом крупный ландшафтный пожар едва не охватил дачные участки

Под Ростовом крупный ландшафтный пожар едва не охватил дачные участки
Под Ростовом крупный ландшафтный пожар едва не охватил дачные участки. Инцидент произошёл 17 июля в окрестностях посёлка Опытного, который находится в Мишкинском сельском поселении.

Сухая растительность вспыхнула на территории СНТ "Керамика". В течение нескольких минут пламя распространилось на обширную площадь.
На место приехали спасатели МБУ АР УПЧС.

Из-за жары огонь только начал набирать силу. Существовала вероятность, что пламя перекинется на дачные участки. Этого не произошло.

На следующий день пожар был потушен на территории три тысячи квадратных метров. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: МБУ АР УПЧС
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