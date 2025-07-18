Фото: МБУ АР УПЧС

Под Ростовом крупный ландшафтный пожар едва не охватил дачные участки. Инцидент произошёл 17 июля в окрестностях посёлка Опытного, который находится в Мишкинском сельском поселении.Сухая растительность вспыхнула на территории СНТ "Керамика". В течение нескольких минут пламя распространилось на обширную площадь.На место приехали спасатели МБУ АР УПЧС.Из-за жары огонь только начал набирать силу. Существовала вероятность, что пламя перекинется на дачные участки. Этого не произошло.На следующий день пожар был потушен на территории три тысячи квадратных метров. К счастью, в происшествии никто не пострадал.