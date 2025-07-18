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В Ростовской области обнаружили 12% поддельной молочной продукции

В Ростовской области обнаружили 12% поддельной молочной продукции
В Ростовской области обнаружили 12% поддельной молочной продукции. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Были проведены проверки в 225 предприятиях среди которых 97 приходилось на образовательные и лечебные заведения. В лабораториях изучено свыше тысячи проб молока и продукции из него. Итогом анализа стало выявление 2,2% образцов, не отвечающих нормативным требованиям по микробиологическим параметрам.

Как подчеркнули ведомстве, приоритетной задачей являлось предотвращение изготовления и распространения фальсифицированной молочной продукции. По физико-химическим параметрам было протестировано 318 образцов, из которых 11,9% не соответствовали положениям технического регламента в части признаков фальсификации.

В связи с выявлением продукции, не соответствующей установленным требованиям, были приняты меры для изъятия ее из оборота. Помимо этого, лица, ответственные за нарушения, были привлечены к административной ответственности.

В отношении нарушителей были также применены штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей, а также выдано 72 предписания об устранении выявленных недостатков.
Фото: нейросеть
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