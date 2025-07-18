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У председателя Гордумы Ростова появился конкурент на довыборах в Заксобрание

У председателя Гордумы Ростова появился конкурент на довыборах в Заксобрание
В избирательной кампании по дополнительным выборам в Законодательное Собрание Ростовской области появился новый претендент. Александр Дедович, кандидат в члены ЦК и секретарь Ростовского обкома КПРФ, заявил о своём намерении участвовать в выборах.
Документы от коммуниста были поданы в региональный избирком 17 июля.

Дополнительные выборы в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 состоятся с 12 по 14 сентября. На место в Законодательном Собрании претендует председатель Городской думы Ростова Зинаида Неярохина. После 30 лет работы в городской думе она решила попробовать свои силы на областном уровне.

Александр Дедович родом из посёлка Зимовники. Он активно ведёт социальные сети, защищает права пенсионеров, следит за новостями в сфере политики и общества и помогает избирателям решать проблемы.

На данный момент на довыборы в Законодательное Собрание зарегистрировались только два кандидата. Документы можно подать до 1 августа, поэтому число участников может увеличиться.

В сентябре также пройдут выборы губернатора Ростовской области и депутатов представительных органов девяти муниципальных образований Ростовской области.
Фото: Александр Дедович.
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