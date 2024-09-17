Из-за ландшафтного пожара в Донецке перекрыли движение транспорта

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В Донецке Ростовской области из-за крупного пожара перекрыли движение транспорта. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.Пожар случился 17 сентября около 11:00 на улице Тракторной. На площади 800 квадратов вспыхнула трава. Для тушения привлекли 12 спасателей на трех автоцистернах. Дым от пожара буквально заполонил проезжую часть. Видимость на дороге значительно ухудшилась.Для автомобилистов перекрыли движение на участке от улицы Братьев Дорошевых, 1 до Подтелкова.Рекомендуется пользоваться альтернативным путем: от Братьев Дорошевых до 3-го микрорайона (дорога через город Донецк).