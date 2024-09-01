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Из-за пожара в Кумженской роще Ростова перекрыли движение

Из-за пожара в Кумженской роще Ростова перекрыли движение
В Ростове из-за пожара в этнопарке «Кумжа» перекрыли движение для автомобилистов. Об этом 1 сентября сообщили в администрации города.

Ограничение ввели на участке дороге по улице Кумженской, возле дома № 1Ж. Там оставили только одну полосу, организовав реверсивное движение.

Такие меры понадобились из-за крупного пожара в ресторане донской кухни. Пламя уничтожило порядка 700 квадратных метров помещения. Спустя несколько часов спасателям удалось потушить пламя. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
Фото: DonDay.
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