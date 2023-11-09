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В Ростове из-за крупного пожара перекрыли движение на Социалистической

В Ростове из-за крупного пожара перекрыли движение на Социалистической
В Ростове из-за крупного пожара в доходном доме Николая Парамонова перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает администрация донской столицы.

Нельзя будет проехать на улице Социалистической на участке от Кировского проспекта до Чехова. Жителей города просят воспользоваться альтернативным маршрутом.

Напомним, что утром 9 ноября загорелся доходный дом Николая Парамонова. Пожар распространился на 600 квадратных метров площади. Для ликвидации пожара привлечены 64 сотрудника МЧС и 22 единицы специальной техники.
Фото: Ростов ру.
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