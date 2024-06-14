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Из-за крупной аварии в центре Ростова тысячи горожан остались без воды

Из-за крупной аварии в центре Ростова тысячи горожан остались без воды
Из-за гигантского прорыва водопровода в центре Ростова тысячи горожан остались без воды. ЧП случилось 14 июня на пересечении улицы Красноармейской с переулком Крепостным.

Краны опустели в десятках многоквартирных домов, расположенных в границах: улица Красноармейская — улица Тельмана — проспект Театральный — переулок Университетский.

Как сообщили в городском водоканале, коммунальная авария произошла еще ночью. Из-за этого центральные улицы Ростова буквально ушли под воду.

— Закрыть воду могли сразу, оставив людей утром без воды. Делать этого не стали, учитывая, что приступать к ремонту в ночное время не представляется возможным. Необходимо согласовать свои действия с другими ресурсоснабжающими компаниями, чьи сети проходят рядом, а, соответственно, есть угроза их задеть в процессе работ по разрытию, — прокомментировали в городском водоканале.

Течь устранили к 08:00. Однако ремонтные работы еще продолжаются. Поэтому воду потребителям пока не вернули. Ориентировочно восстановить водоснабжение планируют к 22:00.
Фото: DonDay.ru.
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