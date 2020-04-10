На Дону есть невыявленный источник коронавирусной инфекции
В Ростовской области продолжает сохраняться тяжёлая эпидемиологическая обстановка из-за пандемии коронавируса. Случаи заражения выявляют как у людей, приехавших из-за рубежа или из других городов России, так и у тех, кто контактировал с заболевшими. Однако есть и другие источники заражения, которые до сих пор остаются невыявленными. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.
Число людей, источник заражения которых не установлен, продолжает расти. По информации Евгения Ковалёва, таких пациентов — чуть меньше десяти процентов от общего количества. Сейчас в регионе зарегистрировано 98 случаев заболевания COVID-19, в их числе — шесть детей дошкольного и школьного возраста. За весь период излечились восемь пациентов.