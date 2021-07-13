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Из-за ДТП выезд из Батайска в Ростов сковали пробки

Из-за ДТП выезд из Батайска в Ростов сковали пробки

Из-за ДТП выезд из Батайска в Ростов сковали многокилометровые пробки. Инцидент произошел 15 июля около 7:30 на Восточном шоссе.

Общая протяженность затора - около пяти километров. Пробка начинается еще на улице Энгельса и тянется по Западному шоссе. Движение также затруднено на Восточном шоссе, начиная от 14-й улицы. Осложняет ситуацию то, что на трассе ведут ремонтные работы.

Для того чтобы преодолеть пробку, автомобилистам придется потратить не менее 30 минут времени, поэтому лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе. Подробности самого ДТП уточняют.

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