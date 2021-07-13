Из-за ДТП выезд из Батайска в Ростов сковали пробки

Из-за ДТП выезд из Батайска в Ростов сковали многокилометровые пробки. Инцидент произошел 15 июля около 7:30 на Восточном шоссе.Общая протяженность затора - около пяти километров. Пробка начинается еще на улице Энгельса и тянется по Западному шоссе. Движение также затруднено на Восточном шоссе, начиная от 14-й улицы. Осложняет ситуацию то, что на трассе ведут ремонтные работы.Для того чтобы преодолеть пробку, автомобилистам придется потратить не менее 30 минут времени, поэтому лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе. Подробности самого ДТП уточняют.