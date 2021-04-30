Из-за ДТП Новочеркасское шоссе сковали многокилометровые пробки

Из-за ДТП в районе поселка Рассвет Новочеркасское шоссе сковали многокилометровые пробки. Авария случилась 5 мая около 8:30.Пробка тянется сразу через несколько поселков. Людям очень трудно добираться на работу, ведь протяженность затора составила более пяти километров.Для того чтобы их преодолеть, понадобится около получаса.Парализованное движение заканчивается только в районе садового товарищества «Надежда-Ива». Автомобилистам лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.