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Из-за ДТП Новочеркасское шоссе сковали многокилометровые пробки

Из-за ДТП Новочеркасское шоссе сковали многокилометровые пробки

Из-за ДТП в районе поселка Рассвет Новочеркасское шоссе сковали многокилометровые пробки. Авария случилась 5 мая около 8:30.

Пробка тянется сразу через несколько поселков. Людям очень трудно добираться на работу, ведь протяженность затора составила более пяти километров.Для того чтобы их преодолеть, понадобится около получаса.

Парализованное движение заканчивается только в районе садового товарищества «Надежда-Ива». Автомобилистам лучше заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.

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