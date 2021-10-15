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Из-за ДТП въезд в Ростов сковали многокилометровые пробки

Из-за ДТП въезд в Ростов сковали многокилометровые пробки

Из-за ДТП въезд в Ростов-на-Дону сковали многокилометровые пробки. Авария случилась 18 октября около 8:30 в районе пересечения проспекта Шолохова и улицы Дмитрова.

Затор берет свое начало в районе Малого Зеленого кольца и тянется до парка Авиаторов. Общая протяженность пробки - более пяти километров. Автомобилисты двигаются очень медленно, поэтому люди опаздывают на работу. Из-за того, что на проспекте затрудненное движение, водители, двигающиеся по улице Зеленой, тоже попали в затор.

Объехать пробку практически невозможно, потому что это основная дорога, ведущая в Пролетарский и Кировский районы города.
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