Из-за ДТП въезд в Ростов сковали многокилометровые пробки

Из-за ДТП въезд в Ростов-на-Дону сковали многокилометровые пробки. Авария случилась 18 октября около 8:30 в районе пересечения проспекта Шолохова и улицы Дмитрова.Затор берет свое начало в районе Малого Зеленого кольца и тянется до парка Авиаторов. Общая протяженность пробки - более пяти километров. Автомобилисты двигаются очень медленно, поэтому люди опаздывают на работу. Из-за того, что на проспекте затрудненное движение, водители, двигающиеся по улице Зеленой, тоже попали в затор.Объехать пробку практически невозможно, потому что это основная дорога, ведущая в Пролетарский и Кировский районы города.