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Из-за аварии въезд в Ростов сковали многокилометровые пробки

Из-за аварии въезд в Ростов сковали многокилометровые пробки

Из-за аварии въезд в Ростов сковали многокилометровые пробки. ДТП случилось утром 16 ноября на Аксайском проспекте.

Водители, которые направлялись в донскую столицу, попали в затор общей протяженностью около 2,5 километра. Он берет свое начало в районе дорожной развязки на Новочеркасском шоссе и тянется по Аксайскому проспекту до пересечения с улице Янтарной. Там движение уже не такое затрудненное, но все же идет плотный поток машин.

Для того чтобы преодолеть пробку, придется потратить не менее 20 минут. Информация о самой аварии и пострадавших уточняется.
Фото: Яндекс Карты
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