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Из-за аномальной жары до +42 градусов в Ростовской области объявили экстренное предуреждение

Из-за аномальной жары до +42 градусов в Ростовской области объявили экстренное предуреждение

В Ростовской области из-за нетипично высокой температуры воздуха объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что столбик термометра поднимется до отметки +42 градуса.

Как сообщает региональное министерство, аномально жаркая погода с температурой +40…+42 градуса вероятна на всей территории области с 13:00 до 17:00 9 июля, а также в послеобеденное время с 10 по 13 июля.

Ввиду установившейся жары существенно возрастает риск теплового удара и солнечных ожогов. Населению настоятельно советуют по возможности ограничить пребывание на улице, особенно в период с 11:00 до 16:00. Рекомендуется также использовать головные уборы и пить больше воды.
Фото: Donday
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