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В Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах до 23 июля

В Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах до 23 июля
В Ростовской области продлили запрет на пребывание в лесах до 23 июля включительно. Информация об этом появилась на сайте правительства донского региона.

Из-за высокой температуры воздуха меры, связанные с повышенным риском возникновения пожаров, были продлены до 2 июля. Ранее они действовали до 11 июня. Возможно, впоследствии сроки будут продлены до осени.

Напомним, что в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за аномально высокой температуры и чрезвычайной пожароопасности. Ожидается, что с 4 по 6 июля температура воздуха поднимется до +42 градусов. В связи с этим жителей и гостей региона просят по возможности оставаться дома.
Фото: СоцСети
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