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Из Ростова в Минск будет ходить автобус

Из Ростова в Минск будет ходить автобус
Между Ростовом-на-Дону и Минском будет запущен новый автобусный маршрут. Об этом сообщили на сайте автовокзала «Центральный».

Первый рейс отправится из Ростова-на-Дону 28 февраля с автовокзала, расположенного на проспекте Шолохова. Прибытие в Минск запланировано на 1 марта.

Из Ростова также был запущен новый ежедневный рейс в Луганскую Народную Республику. Автобус будет отправляться с Главного автовокзала Ростова в 00:55 и прибывать на конечную остановку в Стаханов в 8:00.
Фото: Ростов ру
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