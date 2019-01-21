Международный рейс в Польшу запустили с автовокзала Ростова



Международный рейс Пятигорск – Варшава запущен через Главный автовокзал Ростова-на-Дону. Автобус будет следовать в Польшу один раз в неделю. Об этом сообщается на сайте «Донавтовокзала».



Автобус будет выезжать из Ростова по пятницам в 2:30 и следовать в Варшаву с остановками в Воронеже, Курске, Брянске, Орле, Гомеле, Бобруйске, Минске, Бресте и Бяла-Подляске. Вернуться в донскую столицу можно по вторникам в 3:25.



Сейчас у пассажиров есть возможность приобрести билет за 6 314 рублей. Стоимость провоза багажа составляет 631 рубль.