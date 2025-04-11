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В конце мая из Таганрога в Крым запустят новый пассажирский состав

В конце мая из Таганрога в Крым запустят новый пассажирский состав

Компания «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск нового пассажирского поезда, следующего из Таганрога на Крымский полуостров.

Поезд будет проходить через Ростов-на-Дону и отправляться по нечетным числам месяца. Первый рейс из Таганрога намечен на 25 мая, время отправления – 10:55.

В Ростове-на-Дону поезд сделает получасовую остановку на станции Первомайской, с 11:59 до 12:33. Прибытие в Симферополь запланировано на 6 утра следующих суток.

Обратный рейс из Симферополя стартует 24 мая в 13:30, прибытие в Таганрог ожидается в 6:15 утра следующего дня.

В составе поезда будут вагоны купейного и плацкартного типов. Представители компании-перевозчика отмечают, что новый маршрут облегчит поездки для жителей Ростова-на-Дону, испытывающих трудности с приобретением билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в пиковые периоды.

В компании также подчеркнули, что новый поезд предоставит пассажирам больше возможностей для удобного планирования поездок в Крым и обратно, в том числе с пересадкой на другие поезда в Ростове-на-Дону, являющемся важным транспортным узлом.
Фото: DonDay
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