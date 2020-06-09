В отставку подал прокурор Ростовской области
Прокурор Ростовской области Юрий Баранов покидает свой пост. Глава ведомства подал в отставку 11 июня, сообщает портал DonDay.ru.
Глава надзорного ведомства подал рапорт на увольнение по собственному желанию.
Юрий Баранов прошел долгий путь от обычного следователя до прокурора разных регионов. Последним местом работы Баранова стала прокуратура Ростовской области, которую он возглавлял с 2012 года.
Юрий Баранов награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Указом президента РФ ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации».