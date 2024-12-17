Из Ростова в парк «Малинки» отправится новогодний автобус

Фото: Южный парк «Малинки»

Из Ростова в Южный парк «Малинки» перед Новым годом запустят прямой автобус. Об этом сообщают сотрудники «Малинок» в социальных сетях.Транспорт отправится 28 и 29 декабря. Купить билеты можно только на официальном сайте парка. Стоимость поездки составит 700 рублей в обе стороны.Автобусный маршрут РОСТОВ-на-ДОНУ – МАЛИНКИ – РОСТОВ-на-ДОНУ будет отправляться в 09:00 от остановки на Октябрьской площади. Прибытие в парк назначено на 10:30.Из «Малинок» автобус отправится в 16:30, в Ростов гости парка вернутся в 18:00 на Октябрьскую площадь.Напомним, что это единственный прямой рейс из донской столицы в Южный парк «Малинки». Парк находится в Красносулинском районе, поэтому добираться туда весьма проблематично.