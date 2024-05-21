С 25 мая из Ростова в Южный парк «Малинки» начнет курсировать автобус

Фото: сайт Южного парка Малинки

Из Ростова в Южный парк «Малинки» будет ездить прямой автобус с 25 мая. Информацию об этом сообщают сотрудники «Малинок» в социальных сетях.Общественный транспорт будет курсировать в субботу и воскресенье. Билеты будут продавать на официальном сайте парка. Стоимость проезда в обе стороны — 700 рублей.Отметим, что автобус будет ездить только в летнее время. Также это единственный прямой рейс из столицы Дона в «Малинки». Парк находится в Красносулинском районе, что делает его труднодоступным для посещения.