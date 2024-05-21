Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С 25 мая из Ростова в Южный парк «Малинки» начнет курсировать автобус

С 25 мая из Ростова в Южный парк «Малинки» начнет курсировать автобус
Из Ростова в Южный парк «Малинки» будет ездить прямой автобус с 25 мая. Информацию об этом сообщают сотрудники «Малинок» в социальных сетях.

Общественный транспорт будет курсировать в субботу и воскресенье. Билеты будут продавать на официальном сайте парка. Стоимость проезда в обе стороны — 700 рублей.

Отметим, что автобус будет ездить только в летнее время. Также это единственный прямой рейс из столицы Дона в «Малинки». Парк находится в Красносулинском районе, что делает его труднодоступным для посещения.
Фото: сайт Южного парка Малинки
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.