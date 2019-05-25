Из Ростова в Москву отменили рейс Sukhoi Superjet 100



Из донской столицы в Москву отменили рейс Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно должно было отправиться 28 мая в 5.40. При этом авиакомпания «Аэрофлот» отменила вылет. По предварительной информации, полет не осуществится по техническим причинам.



Стоит отметить, что проблемы с лайнерами начали массово выявлять после трагедии в Шереметьево. В результате происшествия погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. О том, что действительно произошло с воздушным судном, разберутся следователи. Пока есть несколько версий случившегося. Первая - из-за удара молнии в лайнере отказали бортовые электронные системы, и возникли проблемы со связью. Из-за этого лайнеру пришлось вернуться в аэропорт. Вторая - пожар в салоне из-за попадания в левый бак самолета постороннего объекта. Третья – ошибка пилотирования.