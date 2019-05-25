Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Из Ростова в Москву отменили рейс Sukhoi Superjet 100

Из Ростова в Москву отменили рейс Sukhoi Superjet 100
Из донской столицы в Москву отменили рейс Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно должно было отправиться 28 мая в 5.40. При этом авиакомпания «Аэрофлот» отменила вылет. По предварительной информации, полет не осуществится по техническим причинам.

Стоит отметить, что проблемы с лайнерами начали массово выявлять после трагедии в Шереметьево. В результате происшествия погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. О том, что действительно произошло с воздушным судном, разберутся следователи. Пока есть несколько версий случившегося. Первая - из-за удара молнии в лайнере отказали бортовые электронные системы, и возникли проблемы со связью. Из-за этого лайнеру пришлось вернуться в аэропорт. Вторая - пожар в салоне из-за попадания в левый бак самолета постороннего объекта. Третья – ошибка пилотирования.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.