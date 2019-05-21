«Аэрофлот» отменил вылеты Superjet из Москвы в Ростов и обратно



Рейсы самолётов Superjet из Москвы в Ростов и обратно отменила компания «Аэрофлот». Такую информацию можно увидеть на онлайн-табло аэропорта Платов.



Ночью из Шереметьево не вылетел Superjet RRJ-95LR. Планировалось, что он отправится из столицы в 1:55 и приземлится в Ростове-на-Дону в 4 часа.



Также пассажиры не смогли покинуть Платов и попасть в Москву рейсом в 5:40. Указывается, что самолёт должен был быть тот же. В чём причина отмены вылетов, пока не известно.



Напомним, 13 мая Новосибирск не покинул самолёт Suchoi Supejet 100, который должен был отправиться в донскую столицу. По техническим причинам рейс так и не состоялся.