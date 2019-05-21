Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

«Аэрофлот» отменил вылеты Superjet из Москвы в Ростов и обратно

«Аэрофлот» отменил вылеты Superjet из Москвы в Ростов и обратно
Рейсы самолётов Superjet из Москвы в Ростов и обратно отменила компания «Аэрофлот». Такую информацию можно увидеть на онлайн-табло аэропорта Платов.

Ночью из Шереметьево не вылетел Superjet RRJ-95LR. Планировалось, что он отправится из столицы в 1:55 и приземлится в Ростове-на-Дону в 4 часа.

Также пассажиры не смогли покинуть Платов и попасть в Москву рейсом в 5:40. Указывается, что самолёт должен был быть тот же. В чём причина отмены вылетов, пока не известно.

Напомним, 13 мая Новосибирск не покинул самолёт Suchoi Supejet 100, который должен был отправиться в донскую столицу. По техническим причинам рейс так и не состоялся.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.