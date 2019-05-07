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Из Москвы отменили 14 вылетов Superjet 100, включая рейс до Ростова

Из Москвы отменили 14 вылетов Superjet 100, включая рейс до Ростова
Из Москвы отменили 14 вылетов самолётов Superjet 100. Среди них – рейс до Ростова-на-Дону. Такая информация отражается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

На сайте указано, что пассажиры также не смогли вылететь в Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Ижевск, Челябинск, Магнитогорск, Саратов, Краснодар, Волгоград, Архангельск, Белгород, Казань и Вильнюс. Днём ранее были отменены 12 рейсов Superjet 100.

Напомним, что в Шереметьево 5 мая в результате ЧП с самолетом погиб 41 человек. Через 28 минут после вылета в Мурманск пилоты запросили аварийную посадку. При приземлении у лайнера подломились стойки, и загорелся двигатель. Вскоре огонь перекинулся на хвостовую часть самолёта. Жертвами трагедии стали пассажиры и один член экипажа.

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