Из Москвы отменили 14 вылетов Superjet 100, включая рейс до Ростова



Из Москвы отменили 14 вылетов самолётов Superjet 100. Среди них – рейс до Ростова-на-Дону. Такая информация отражается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево.



На сайте указано, что пассажиры также не смогли вылететь в Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Ижевск, Челябинск, Магнитогорск, Саратов, Краснодар, Волгоград, Архангельск, Белгород, Казань и Вильнюс. Днём ранее были отменены 12 рейсов Superjet 100.



Напомним, что в Шереметьево 5 мая в результате ЧП с самолетом погиб 41 человек. Через 28 минут после вылета в Мурманск пилоты запросили аварийную посадку. При приземлении у лайнера подломились стойки, и загорелся двигатель. Вскоре огонь перекинулся на хвостовую часть самолёта. Жертвами трагедии стали пассажиры и один член экипажа.