В ростовском аэропорту из-за непогоды задерживаются рейсы



Непогода стала причиной задержки рейсов в ростовском аэропорту Платов.



Согласно данным онлайн-табло, утром 6 февраля задерживаются рейсы из Москвы и Челябинска. Борт А-320 должен был вылететь из Шереметьево в 9:30 и прибыть в Ростов в 10:40, однако из-за сложных метеоусловий самолёт прибудет в Платов позже.



Также от графика отстаёт рейс A4-250 из Челябинска. Борт вылетел в донскую столицу в 5:04. Но из-за плохой погоды воздушное судно не смогло приземлиться и отправилось на запасной аэродром в Краснодар. Вылет из столицы Кубани в Ростов запланирован на 9:00. Однако всё зависит от фактической погоды.



На вылет задерживаются рейсы А4-225 (в Ереван), А4-211 (в Махачкалу) и А4-201 (в Москву). Среднее время задержки – 2 часа.