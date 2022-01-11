В Новочеркасске экстренно эвакуировали школу из-за угрозы минирования

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В Новочеркасске эвакуировали школу №11 из-за сообщения о минировании. Неизвестный позвонил с предупреждением об угрозе в полицию 13 января.Очередная эвакуация прошла в центре казачьей столицы, на улице Калинина, 53. Учеников, преподавателей и персонал школы вывели из здания. Территорию школы оцепили правоохранители, рядом дежурят медики и спасатели.Прямо сейчас специалисты осматривают учебное заведение на подозрительные предметы. Параллельно полиция устанавливает личность звонившего.Напомним, сообщения о минировании начали поступать в различные организации вечером 12 января. Сначала в Ростове оцепили несколько зданий суда и администрации города. На следующий день предупреждение об угрозе поступило в каменскую школу и ростовский финансово-экономический колледж. Во всех случаях информация о минировании не подтвердилась. Вероятно, и в этот раз террористический акт окажется чьей-то злой шуткой.