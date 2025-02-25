Из Ростова в ЛНР запустили новый автобусный маршрут

Фото: Росавтотранс

Из Ростова-на-Дону запустили новый ежедневный рейс в ЛНР. Об этом сообщают в ФБУ «Росавтотранс».Отправление автобуса из Ростова с центрального автовокзала запланировано ежедневно в 00:55. Прибытие в конечный пункт назначения — город Стаханов — ожидается в 8:00.В пути автобус сделает несколько остановок в городах: Свердловск (4:59), Краснодон (5:40), Луганск (6:20) и Алчевск (7:30).Для получения более подробной информации о расписании рекомендуется обратиться к официальному сайту автовокзала.