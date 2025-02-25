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Из Ростова в ЛНР запустили новый автобусный маршрут

Из Ростова в ЛНР запустили новый автобусный маршрут
Из Ростова-на-Дону запустили новый ежедневный рейс в ЛНР. Об этом сообщают в ФБУ «Росавтотранс».

Отправление автобуса из Ростова с центрального автовокзала запланировано ежедневно в 00:55. Прибытие в конечный пункт назначения — город Стаханов — ожидается в 8:00.

В пути автобус сделает несколько остановок в городах: Свердловск (4:59), Краснодон (5:40), Луганск (6:20) и Алчевск (7:30).

Для получения более подробной информации о расписании рекомендуется обратиться к официальному сайту автовокзала.
Фото: Росавтотранс
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