Из Ростова в Стамбул запустили прямой автобусный рейс

Фото: Rostov.ru

Ростов и Стамбул свяжет прямой автобусный маршрут. Информацию об этом сообщает «Ростов-транспорт».Новый маршрут открыл турецкий автобусный перевозчик Luks Yilmaz. Автобус начнет отправление от Главного автовокзала в 9:00 по понедельникам. Пассажиры будут ехать двое суток. В Стамбуле они окажутся в 17:00 через день.Маршрут будет пролегать через Россию, Грузию и Турцию. У обеих стран для россиян безвизовый въезд, но потребуется загранпаспорт. По информации портала, стоимость билета на одного человека составляет восемь тысяч рублей.