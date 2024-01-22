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Из Ростова в Стамбул запустили прямой автобусный рейс

Из Ростова в Стамбул запустили прямой автобусный рейс
Ростов и Стамбул свяжет прямой автобусный маршрут. Информацию об этом сообщает «Ростов-транспорт».

Новый маршрут открыл турецкий автобусный перевозчик Luks Yilmaz. Автобус начнет отправление от Главного автовокзала в 9:00 по понедельникам. Пассажиры будут ехать двое суток. В Стамбуле они окажутся в 17:00 через день.

Маршрут будет пролегать через Россию, Грузию и Турцию. У обеих стран для россиян безвизовый въезд, но потребуется загранпаспорт. По информации портала, стоимость билета на одного человека составляет восемь тысяч рублей.
Фото: Rostov.ru
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