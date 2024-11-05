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Истощённого птенца степной пустельги спасли в Волгодонске

Истощённого птенца степной пустельги спасли в Волгодонске
В Ростовской области спасли птенца степной пустельги. Об этом пишет издание DonDay.

Пернатого обнаружили на побережье Азовского моря в конце октября. Исхудавший малыш прыгал по песку в поисках еды. Вскоре отдыхающие заметили, что птичка травмирована — у нее был поврежден хвост.

Неравнодушные люди отвезли пернатого к ветеринарам на другой конец региона — в Волгодонск. Там ему оказали помощь и выходили. Теперь птенец перезимует в теплом помещении, а весной его выпустят в естественную среду обитания.

Степная пустельга — это мелкая хищная птица семейства соколиных. Основу рациона составляют кузнечики, саранча, медведки, стрекозы и т. д.
Фото: DonDay-Волгодонск/ ветеринар Виктория Владимировна
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