Истощённого птенца степной пустельги спасли в Волгодонске

Фото: DonDay-Волгодонск/ ветеринар Виктория Владимировна

В Ростовской области спасли птенца степной пустельги. Об этом пишет издание DonDay.Пернатого обнаружили на побережье Азовского моря в конце октября. Исхудавший малыш прыгал по песку в поисках еды. Вскоре отдыхающие заметили, что птичка травмирована — у нее был поврежден хвост.Неравнодушные люди отвезли пернатого к ветеринарам на другой конец региона — в Волгодонск. Там ему оказали помощь и выходили. Теперь птенец перезимует в теплом помещении, а весной его выпустят в естественную среду обитания.Степная пустельга — это мелкая хищная птица семейства соколиных. Основу рациона составляют кузнечики, саранча, медведки, стрекозы и т. д.