В Ростовской области в парке «Лога» спасли птенца пустельги

Фото: парк "Лога"

Работники донского парка «Лога» спасли птенца пустельги. Об этом они рассказали в соцсетях зоосада 31 июля.В середине июня в парке из одной из башен выпал птенец. Ветеринары сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Они кормили птенца специальными смесями, регулярно осматривали его и следили за тем, как он растёт и развивается. Со временем птенец научился летать и охотиться.Пустельга стала полноценной птицей спустя полтора месяца. Когда орнитологи убедились, что она может самостоятельно летать и приспособлена к жизни в дикой природе, ее выпустили на волю.Пустельга — это мелкий сокол с относительно широкими крыльями и длинным хвостом с закругленным концом. Она питается грызунами, насекомыми и иногда мелкими птицами.Пустельга обитает в Центральной Европе. Её можно встретить на лугах, в садах, лесах, около поселений и даже в больших городах.