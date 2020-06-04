Исправительную колонию в Шахтах закрыли на карантин

В Ростовской области колонию закрыли на карантин. По информации источника, причиной стал положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников.С 6 июня и до особого указания в учреждении прекращён приём посылок и передач осужденным. С этого же дням всем адвокатам при входе в колонию измеряют температуру. Юристов также обязали при посещении колонии надевать защитные маски, бахилы и перчатки. Для их работы в учреждении отвели помещения, оборудованные стеклянными перегородками, которые обеспечивают изоляцию защитника от его доверителя.Кроме того, приостановлен приём и перевод осужденных из исправительной колонии Шахт в другие учреждения.