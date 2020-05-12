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Ростовскую колонию закрыли на карантин из-за сотрудников с коронавирусом

Ростовскую колонию закрыли на карантин из-за сотрудников с коронавирусом
В Ростове колонию закрыли на карантин. У двух сотрудников исправительного учреждения подтверждён диагноз «коронавирус».

Карантинные меры введены в исправительной колонии № 2, расположенной на улице Тоннельной, сообщает DonDay.ru. В связи с этим сотрудникам запрещено покидать место работы. В течение двух недель они будут проживать в помещениях для длительных свиданий. Как уточнили в ГУФСИН по Ростовской области, для сотрудников будет организовано питание и коммунально-бытовое обеспечение.

Кроме того, колонию не смогут покинуть осуждённые, срок заключения которых подошёл к концу.

Добавим, что ранее, в связи с распространением коронавируса, во всех исправительных учреждениях были запрещены свидания с родственниками и передача посылок.

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