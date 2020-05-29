32 зараженных: психоневрологический диспансер в Шахтах закрыли на карантин
Шахтинский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 30 мая закрыли на карантин до особого распоряжения Роспотребнадзора. Об этом пишет DonDay Шахты со ссылкой на городской оперативный штаб по коронавирусу.
27 пациентов лечебно-профилактического медучреждения получили положительный результат тестов на коронавирус 31 мая. Пятеро сотрудников лечебницы узнали о своем диагнозе 29 мая. По словам заместителя администрации Шахт Ольги Тхак, пациенты диспансера находятся под наблюдением медиков, которые в учреждении на круглосуточном пребывании. Все необходимые средства индивидуальной защиты и лекарства у них есть.
Напомним, 31 мая в Ростовской области зафиксировано 178 случаев заражения коронавирусом. В тройке лидеров по количеству новых больных оказались Ростов-на-Дону (64), Шахты (30) и Аксайский район (17).