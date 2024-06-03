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Исполняющим обязанности главного тренера ФК «СКА Ростов» назначили Андрея Макарова

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «СКА Ростов» назначили Андрея Макарова
Временно главным тренером «СКА Ростов» назначен Андрей Макаров. Об этом 3 июня клуб сообщил в телеграм-канале.

Предыдущий тренер покинул свой пост 1 июня после неудачного матча. В тот день клуб проиграл «Народной команде» со счётом 0:4. Денис Попов не смог смириться с поражением. Он взял на себя ответственность за проигрыш и объявил об уходе из клуба. Вскоре за ним последовал спортивный директор Виктор Панченко.

Сейчас «СКА Ростов» сыграет с командой «Броуков». Подготовить ее к матчу поручили Андрею Макарову, который больше известен как Михалыч.

Макаров уже имеет опыт работы в Медиалиге. Он начинал свою карьеру как ассистент главного тренера команд «Амкал» и «Деньги». Затем он стал главным тренером клуба «Деньги», а позже перешёл в клуб «Бей Беги».
Фото: ФК "СКА Ростов"
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